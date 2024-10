Depois de "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", a Netflix decidiu contar a história em documentário, que se estreou na passada segunda-feira, dia 7 de outubro. Nos primeiros dias, a longa-metragem conquistou o primeiro lugar do top do serviço de streaming em todo o mundo.

"Os Irmãos Menendez", de Alejandro Hartmann e que revela novos detalhes sobre o crime que marcou os anos 1990, chegou à liderança do ranking em 49 países, de acordo com o site FlixPatrol. Esta quinta-feira, 10 de outubro, o documentário ocupa a primeira posição em Portugal, à frente de "A Plataforma 2", "Acusado" ou "The Predator".

No documentário, o realizador analisa ficheiros recolhidos ao longo de décadas e todos os materiais do julgamento. "Em 1996, Lyle e Erik Menendez foram condenados pelo homicídio dos pais naquele que se tornou um dos mais famosos casos criminais do final do século XX. Pela primeira vez em 30 anos, e nas suas próprias palavras, os irmãos revivem o julgamento que chocou a nação", adianta o serviço de streaming.

Através de extensas entrevistas áudio com Lyle e Erik, com os advogados envolvidos no julgamento, os jornalistas que o noticiaram, jurados, família e outros observadores informados, o realizador argentino Alejandro Hartmann ("Quem Matou María Marta?"; "O Fotógrafo e o Carteiro: O Assassinato de José Luis Cabezas") apresenta uma nova perspetiva sobre o caso que as pessoas apenas acham que conhecem.

Veja o trailer: