A 25 de março de 1991, Whoopi Goldberg ganhou um Óscar de Melhor Atriz Secundária histórico pelo papel da falsa vidente e vigarista Oda Mae Brown em "Ghost - Espírito do Amor".

Ao dizer o seu nome, Denzel Washington estava a anunciar apenas a segunda mulher negra a ganhar a estatueta dourada em 63 anos, após Hattie McDaniel se ter tornado a primeira pessoa de cor a receber o prémio com "E Tudo o Vento Levou" (1939).

Capa na publicação especializada Variety com entrevista a pretexto do aniversário, a atriz de 65 anos revelou que não se lembra das festas após a cerimónia, mas cumpriu a promessa que todas as nomeadas na sua categoria tinham feito: quem ganhasse, levava as outras a jantar.

E foi isso que Whoopi Goldberg fez com Annette Bening ("Anatomia do Golpe"), Diane Ladd ("Um Coração Selvagem"), Mary McDonnell ("Danças com Lobos") e Lorraine Bracco ("Tudo Bons Rapazes").

"Todas nós fizemos realmente um ótimo trabalho. Qualquer uma de nós poderia tê-lo ganho e não acho que alguém teria ficado chateada com as outras. Às vezes, olhamos para os atores e percebemos 'Ah, está chateado’, mas connosco foi só 'Quem quer que ganhe paga, é só isso que sei. Comida de graça’", recordou.