Quando este domingo Hollywood se reunir para a sua grande noite no Dolby Theatre, poderá seguir o guião que muitos vaticinam, dando a vitória ao muito elogiado "thriller" de guerra "1917", ou então optar por surpreender toda a gente com uma de três novidades revolucionárias: atribuir a vitória pela primeira vez a um filme da Netflix, entregar a estatueta principal a uma adaptação da BD, ou premiar pela primeira vez como Melhor Filme uma obra não falada em inglês.

É que apesar dos muitos prémios já conquistados pelo épico de guerra de Sam Mendes, incluindo o Globo de Ouro e o Bafta, a sua vitória parece estar longe de ser completamente garantida. Por um lado, o sul-coreano "Parasitas" está a arrebatar uma série inusitada de distinções, cada vez com mais aplausos de pé, incluindo o troféu para Melhor Elenco nos prémios do Sindicato dos Atores da América, especialmente relevante tendo em conta que os atores estão em maioria entre os membros votantes da Academia.

Se ganhasse, seria a primeira vez desde "Marty" em 1956 que um filme que arrebatou a Palma de Ouro em Cannes conquistaria também o Óscar de Melhor Filme, e abriria uma imensa janela para os filmes não falados em inglês na maior montra de cinema do mundo.

Por outro lado, "Joker" é um sucesso esmagador em todo o mundo e, amado ou odiado, parece ser de longe o título que mais agarrou o "zeitgeist" do nosso tempo no último ano, pelo que, além do Óscar de Melhor Ator quase garantido para Joaquin Phoenix, não é de excluir uma surpresa nas categorias principais.

E cada vez menos podemos deixar a Netflix de fora desta conversa: se é verdade que se diluiu a sensação que todos tinham no início da temporada de que a estatueta de Melhor Filme iria seguramente ou para "O Irlandês" ou para "Marriage Story", a verdade é que a plataforma conseguiu arrebatar mais nomeações que qualquer outro estúdio, nada menos que 24, mais nove do que no ano passado, e repartidas por uma enorme diversidade de categorias, incluindo animação e documentário.

Entre as novidades deste ano, a categoria popularmente chamada de Melhor Filme Estrangeiro mudou de nome para Melhor Filme Internacional e a de Melhor Caracterização passou a contar com cinco nomeados.

Tal como sucedeu o ano passado, a cerimónia voltará a não ter anfitrião, e a polémica da falta de diversidade entre os nomeados continuará a ser tópico de discussão, na indústria e fora dela, quer pela inclusão de apenas uma não caucasiana entre os 20 intérpretes nomeados (Cynthia Erivo por "Harriet") e a ausência de mulheres na categoria de Melhor Realização, designadamente de Greta Gerwig pelo seu trabalho em "Mulherzinhas".

Este ano Portugal ficou mais perto do que nunca da nomeação aos Óscares, com "Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias" a chegar à "short-list" de 10 títulos nomeáveis à categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, a segunda vez na carreira de Regina Pessoa, mas a não integrar a lista final (o filme conquistaria a seguir o Annie para Melhor Curta de Animação). Mas o nosso país poderá ainda marcar presença por via da nomeação de "Klaus" para Melhor Longa-Metragem de Animação, em cuja produção tiveram papel de destaque os irmãos lusos Edgar e Sérgio Martins.

Com uma qualidade muito acima da média no conjunto dos filmes nomeados, a noite promete ser tudo menos previsível, com muitas surpresas para juntar às histórias de 91 edições dos prémios.

Melhor Filme: A estatueta mais ambicionada

É o troféu mais desejado da história da Sétima Arte, aquele que só por si garante um lugar na memória coletiva do cinema e que já foi entregue a 91 filmes.

Os vencedores do Óscar para Melhor Filme reúnem algumas das películas que se tornaram emblemáticas na história da Sétima Arte, como "E Tudo o Vento Levou", "Casablanca" ou "Música no Coração", mas também obras inesperadas que o galardão ajudou a colocar na imaginário coletivo, como "O Cowboy da Meia-Noite" e "O Silêncio dos Inocentes".

Em termos mais práticos e imediatos, estima-se que um vencedor nesta categoria, se não tiver já uma carreira de grande sucesso atrás de si (como no caso dos super-êxitos "Gladiador" ou "Titanic", por exemplo), consiga triplicar as receitas de bilheteira.

A categoria de Melhor Filme é a única em que todos os membros da Academia votam não só na atribuição do prémio final (como sucede em todas as categorias, exceto nos documentários, curtas-metragens e filme estrangeiro) mas também nas próprias nomeações, que nos outros casos são da exclusividade dos membros do respetivo ramo profissional na Academia (os argumentistas votam nos nomeados para Melhor Argumento Adaptado e Original, os realizadores votam nos nomeados para Melhor Realizador e por aí fora).

O prémio é atribuído aos produtores e todos os filmes estreados em Los Angeles no respetivo ano podem concorrer, mesmo se não forem falados em inglês, caso que já aconteceu nove vezes: "A Grande Ilusão" (1938), "Z – A Orgia do Poder" (1969), "Os Emigrantes" (1972), "Lágrimas e Suspiros" (1973), "O Carteiro de Pablo Neruda" (1995), "A Vida é Bela" (1998), "O Tigre e o Dragão" (2000), "Cartas de Iwo Jima" (2007), "Amor" (2013), "Roma" (2018) e "Parasitas" (2019), isto para além de "O Artista", que venceu em 2012, e era um filme francês embora os diálogos - em intertítulos - fossem todos em inglês.

ÓSCARES 2020 São nove os títulos na corrida a Melhor Filme: "Joker" (11 nomeações), "1917", "Era Uma Vez em... Hollywood" e "O Irlandês" (dez nomeações), "Jojo Rabbit", "Mulherzinhas", "Marriage Story" e "Parasitas" (6) e "Le Mans '66: O Duelo" (4)

A 92ª cerimónia realiza-se a 9 de fevereiro no Dolby Theatre de Los Angeles, às 17 horas locais (uma da manhã em Portugal).

Pela segunda vez consecutiva, não haverá anfitrião.

Um filme fica elegível se for exibido num cinema comercial no condado de Los Angeles durante pelo menos sete dias e três sessões diárias, podendo ser lançado no primeiro dia também noutros meios, por exemplo em streaming.

Os Óscares honorários desta edição já foram entregues a 27 de outubro de 2019 aos realizadores David Lynch e Lina Wertmüller, e ao ator Wes Studi. O Prémio Humanitário Jean Hersholt foi para Geena Davis.

A categoria de Melhor Filme Estrangeiro foi rebatizada de Melhor Filme Internacional, designação considerada mais representativa, positiva e inclusiva, além de destacar a arte cinematográfica como universal. Estão nomeados "Parasitas" (Coreia do Sul), "Dor e Glória" (Espanha), "Os Miseráveis" (França), "Corpus Christi - A Redenção" (Polónia) e "Honeyland" (Macedónia do Norte).

Também é possível a animação chegar ao top da Academia, embora isso só tenha sucedido três vezes, em 1992, com "A Bela e o Monstro", em 2010, com "Up - Altamente!" e em 2011 com "Toy Story 3".

Foi só em 1944 que as nomeações estabilizaram nas cinco por ano, com os anos anteriores a contabilizarem mais do dobro das designações, com o recorde de 12 películas nomeadas para Melhor Filme em 1934 e 1935. Só em 2010 é que as nomeações subiram de cinco para até 10 na categoria de Melhor Filme.

Os Óscares começaram a ser atribuídos na transição do cinema mudo para o sonoro, e por isso, oficialmente, só houve um filme mudo a vencer na categoria principal: Asas, de William Wellman, no primeiro ano em que foram atribuídos prémios, em 1928. Oficialmente, porque, na verdade, nessa primeira edição, o prémio estava dividido em Melhor Produção (cujo vencedor foi Asas) e Produção de Maior Qualidade Artística (cujo vencedor foi "Aurora", de F.W.Murnau). Além disso, em 2012, "O Artista", um filme sem diálogos mas com banda sonora síncrona e alguns efeitos sonoros, que homenageava precisamente o cinema mudo, também conseguiu conquistar o troféu principal.

No ano seguinte, o galardão unificou-se, passando a centrar-se genericamente na Melhor Produção e considerando a Academia que, nessa cerimónia inicial, Asas ganhou o equivalente a esse troféu.

A alteração propriamente dita para Melhor Filme deu-se logo em 1931.

Em 2017, surgiu pela primeira vez um lapso: um troca de envelopes levou os apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway a anunciarem "La La Land: Melodia de Amor" quando o vencedor era "Moonlight". O último vencedor do prémio foi Green Book - Um Guia para a Vida", de Peter Farrelly.

Recorde todos os vencedores do Óscar de Melhor Filme:

A primeira cerimónia

Foi a 16 de Maio de 1929 que a primeira cerimónia de atribuição dos prémios de mérito da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas se realizou, numa altura em que os filmes sonoros davam os seus primeiros passos.

"Asas" foi o primeiro filme distinguido, Emil Jannings eleito o melhor ator, Janet Gaynor votada a melhor actriz e Franz Borzage escolhido como o melhor realizador.

Numa cerimónia com menos pompa e mistério do que as atuais, 250 pessoas assistiam à entrega dos prémios na Blossom Room do Hollywood Roosevelt Hotel.