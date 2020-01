Mas a partir de 1970, com a vitória de Isaac Hayes pelo tema de tonalidades «soul» e «funk» que compunha a música principal de «Shaft», tudo mudou, e as estrelas da música passaram a ser presença assídua na cerimónia de entrega dos Óscares.

No mesmo ano, também os Beatles ganhavam o Óscar pelo conjunto das canções de «Let it Be».

Note-se que o Óscar é atribuído aos compositores dos temas e não aos seus intérpretes. Isto quer dizer que nomes fortes da pop que deram apenas a voz a temas oscarizados, como Madonna (com «Sooner or Later (I Always Get My Man)», de «Dick Tracy», ou «You Must Love Me», de «Evita») ou Celine Dion (com «My Heart Will Go On», de «Titanic») nunca conquistaram a estatueta dourada.

Os exemplos mais emblemáticos de músicos consagrados que levaram para casa o Óscar foram então:

1984 - Prince, pelo conjunto das canções de «Purple Rain - Viva a Música»; Stevie Wonder pela canção «I Just Called to Say I Love You», de «A Mulher de Vermelho»

1985 - Lionel Richie por «Say You Say Me», de «O Sol da Meia-Noite»

1988 - Carly Simon por «Let the River Run, de «Uma Mulher de Sucesso»

1993 -Bruce Springsteen, aplaudido de pé por «Streets of Philadelphia», de «Filadélfia»

1994 - Elton John, em parceria com Tim Rice, por «Can You Feel the Love Tonight», de «O Rei Leão»

1999 - Phil Collins por «You’ll Be in My Heart», de «Tarzan»

2000 - Bob Dylan por «Things Have Changed», de «Wonder Boys – Prodígios»

2001 - Randy Newman por «If i Didn’t Have You», de «Monstros e Companhia»

2002 - Eminem, por «Lose Yourself», de «8 Mile»

2003 - Annie Lennox, com Fran Walsh e Howard Shore, por «Into the West», de «O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei»

2005 - Os Three 6 Mafia, por «It's Hard out there for a Pimp», de «Hustle & Flow»

2010 - T-Bone Burnett, em parceria com Ryan Bingham, por «The Weary Kind», de «Crazy Heart»

2010 - Trent Reznor, em parceria com Atticus Ross, pela banda sonora de «A Rede Social»

2012 - Adele, em parceria com Paul Epworth, por «Skyfall», de «007 - Skyfall»

2014 - John Legend e Common, por «Glory», de «Selma - A Marcha da Liberdade»

2015 - Sam Smith e Jimmy Napes, por «Writing’s on the Wall», de «007 – Spectre»

2018 - Lady Gaga e Mark Ronson, em parceria com Anthony Rossomando e Andrew Wyatt, por «Shallow», de «Assim Nasce Uma Estrela»