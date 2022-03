A cerimónia começou com Venus e Serena Williams a apresentar a atuação de Beyoncé da canção "Be Alive", de "King Richard", em direto dos campos de ténis de Compton onde as irmãs começaram a dar os primeiros passos no ténis.

Seguiu-se a entrada das anfitriãs Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall para um breve monólogo com algumas piadas mais arriscadas do que é habitual na maior noite do cinema ("onde os amantes do cinema se juntam e veem televisão", destacou Sykes.

"Este ano, a Academia escolheu três mulheres para serem anfitriãs porque é mais barato do que contratar um homem" disse Schumer, que após Sykes e Hall dizerem quais as comunidades que representavam, disse "Estou a representar as mulheres brancas insuportáveis que chamam a polícia quando vocês falam muito alto".

Houve piadas a "O Poder do Cão" (Wanda Sykes a dizer que viu três vezes e já tinha conseguido chegar a meio), ao impacto da pandemia em Timothée Chalamet (as câmaras focaram J.K Simmons), à presença dos Globos de Ouro na secção "In Memoriam" (Hollywood boicotou a cerimónia por causa de um escândalo com a falta de representatividade na organização), aos que não foram nomeados (Rachel Zegler por "West Side Story", Jennifer Hudson por "Respect", e Lady Gaga e Jared Leto por "Casa dos sotaques aleatórios") ou a falta de comédias românticas e musicais no currículo do vencedor do Óscar honorário Samuel L. Jackson.

No fim e numa referência à polémica proposta de lei "Não Digas Gay" recentemente aprovada no estado da Flórida, Sykes prometeu: "Vamos ter uma grande noite e para os que estão na Flórida, vamos ter uma noite 'gay'". O trio repetiu a seguir a palavra "gay" várias vezes.

Com a cerimónia a dividir o seu tempo pelas três anfitriãs, Schumer continuou para abordar mais alguns temas, como "a inovação de fazer um filme ['Os Ricardos'] sobre [a comediante] Lucille Ball sem um momento sequer que seja engraçado", um filme não sobre as irmãs Williams mas o pai, e as críticas pouco unânimes de "Não Olhem Para Cima", mas a maior reação da sala foi com uma piada sobre o protagonista do filme Leonardo DiCaprio e o seu conhecido hábito de namorar mulheres mais novas: 'Leonardo DiCaprio está a fazer tanto pelo planeta. Vai deixá-lo em melhor estado para as suas namoradas'.