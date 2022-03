Os atores de “Encanto” com os cantores Becky G e Luis Fonsi interpretaram a canção "We Don't Talk About Bruno" pela primeira vez ao vivo na cerimónia dos Óscares, que decorreu este domingo à noite em Los Angeles (início da madrugada em Portugal).

A atuação tinha sido anunciada com antecedência como um dos destaques para atrair as audiências.

"Se há uma música que une as pessoas este ano [é esta] e para mim, isso é o símbolo do que os filmes podem fazer, porque pessoas de todas as classes, etnias, idades, cor, origens, à volta do mundo [estão a cantar] 'ad nauseum' e vamos ajudá-las para que cantem um pouco mais. As nossas desculpas aos pais”, disse o produtor da cerimónia Will Packer.

"We Don't Talk About Bruno" tornou-se um fenómeno viral desde o lançamento em novembro e conquistou uma popularidade comparável ao de “Let It Go” em “Frozen – O Reino do Gelo” (2013).

O hino interpretado por Idina Menzel ganhou o Óscar, mas a canção de Lin-Manuel Miranda nem sequer foi nomeada: a Disney optou por submeter à Academia outra canção do ator e compositor, "Dos Oruguitas", considerada pelos analistas de prémios uma aposta mais segura pela sua ressonância emocional.

Agora, a convicção é que "We Don't Talk About Bruno" teria mais hipóteses de ganhar no Óscar de Melhor Canção, contrariando o favoritismo de “No Time do Die”, o tema de Billie Eilish e Finneas para “007: Sem Tempo Para Morrer”.

Veja aqui a atuação.