Com os Óscares mesmo à porta, o Popcorner tem um episódio especial para analisar e fazer previsões sobre o que poderá acontecer no Dolby Theatre em Hollywood no próximo domingo, dia 10 de março.

Na edição especial, já disponível no SAPO Mag e que será emitida na TV, no canal Cinemundo, aos apresentadores Inês Gens Mendes e Tiago David juntaram-se o crítico de cinema Rui Pedro Tendinha, a jornalista da TVI e CNN Portugal Maria João Rosa e o jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo Luís Salvado.

Durante a conversa, analisaram-se os principais candidatos, os potenciais vencedores, que surpresas podemos esperar na cerimónia e alguns temas que têm dado que falar sobre os prémios da Academia.

"Popcorner", programa do SAPO Mag sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta com muitas novidades. A nova temporada do programa, estreou-se em fevereiro, mantém a sua identidade, mas surge reinventada num formato de podcast (vídeo e áudio), para ser visto e ouvido no SAPO Mag, na televisão, no Canal Cinemundo, e no Spotify do SAPO.

O Popcorner vem enriquecer o dossier especial “A Caminho dos Óscares”, já dinamizado no SAPO Mag, com todos os nomeados, fichas de filme e trailers dos candidatos aos prémios da Academia e, ainda, para os mais curiosos, com curiosidades sobre a história dos Óscares. Através desta área especial, o SAPO Mag permitirá acompanhar a par e passo a cerimónia de entrega dos Óscares, com informações ao minuto, conservando a tradição do SAPO de assegurar a cobertura, ancorada em conteúdos exclusivos, de um dos eventos mais seguidos em todo o mundo.

Ouça o episódio também no Spotify:

* Programa gravado ao vivo no Hotel Moxy Lisbon City.