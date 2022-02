Não é o Óscar do Filme Mais Popular, mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não desistiu de tentar captar o interesse do grande público para a cerimónia da entrega das estatuetas douradas.

Desde esta segunda-feira, os utilizadores do Twitter poderão votar os seus filmes preferidos de 2021 através da hashtag #OscarsFanFavorite, independentemente de ter sido ou não nomeado para um Óscar. É possível 'twittar' até 20 vezes por dia, mas só contará o primeiro "voto".

Embora não vá ser uma categoria formal dos Óscares, o filme que receber mais votos dos fãs até 3 de março será revelado durante a cerimónia no dia 27, abrindo portas para o reconhecimento por exemplo de grandes sucessos como "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" ou "007:sem Tempo para Morrer", responsáveis por mobilizar multidões na reabertura dos cinemas após meses de encerramento por causa da pandemia.

Mas a iniciativa tem outro incentivo: três destes "votantes" serão aleatoriamente escolhidos (juntamente com os seus convidados) para viajar com tudo pago a Los Angeles e apresentarem uma categoria dos Óscares durante a cerimónia de 2023.

Existe ainda uma segunda iniciativa em que os votantes do Twitter poderão escolher entre 24 de fevereiro e 3 de março o seu momento preferido com a hashtag #OscarsCheerMoment a partir de cinco "nomeados" em www.oscarsfanfavorite.com/vote. O mais votado também será exibidos durante a cerimónia e cinco fãs receberão um prémio especial: um ano de bilhetes gratuitos num cinema à sua escolha, subscrições para plataformas de streaming e itens da loja do Museu da Academia.

As iniciativas só estão abertas a fãs nos EUA, confirmando que se trata de um esforço para recuperar audiências naquele país, que no ano passado caíram para mínimos históricos com o evento à escala reduzida na estação de comboios Union Station em Los Angeles por causa da pandemia, quando 10,4 milhões de espectadores viram a vitória de "Nomadland".

Os filmes na corrida deste ano têm pouco reconhecido do grande público que vai ao cinema: "Dune - Duna" é o maior sucesso de bilheteira e representa 56% das receitas dos dez nomeados para Melhor Filme.

A Academia começou a pensar na criação da categoria do Óscar para o filme mais popular para a 91.ª cerimónia como uma forma de apelar ao interesse do grande público, mas removeu o plano após as reações negativas de críticos e membros da organização e não voltou a reintroduzi-lo.