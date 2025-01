Karla Sofía Gascón, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz por "Emília Pérez", pediu desculpa por mensagens controversas antigas, em mais um capítulo negativo na campanha para os os prémios.

No início da semana, a atriz já tinha atraído controvérsia por criticar numa entrevista 'pessoas que trabalhavam com' a brasileira Fernanda Torres, que surge na mesma categoria por "Ainda Estou Aqui", mas o novo episódio atinge em cheio a sua campanha e a do próprio filme, que lidera a corrida com 13 nomeações.

Foi na manhã de quinta-feira, os fãs começaram a descobrir o passado nas redes sociais daquela que fez história ao tornar-se a primeira atriz abertamente transgénero nomeada para os Óscares.

Essa 'investigação' ainda está a decorrer, mas entre as mensagens controversas já descobertas destacam-se as que abordam presença de muçulmanos em Espanha e o próprio Islão ("Enquanto não proibirmos as religiões que vão contra os valores europeus e violam os direitos humanos, como o Islão, sob a proteção da liberdade de culto, não conseguiremos pôr fim a parte do enorme problema que enfrentamos"), George Floyd, o afro-americano assassinado por um polícia em 2020 ("um viciado em drogas e um traficante, mas a sua morte serviu para destacar mais uma vez que há aqueles que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e aqueles que consideram que os polícias são assassinos. Tudo errado.") e até a diversidade da cerimónia dos Óscares de 2021 que premiou "Nomadland" ("não sei se estava a ver um festival afro-coreano, uma manifestação do Black Lives Matter ou feminista").

VEJA ALGUMAS DAS MENSAGENS.



Pouco depois e numa altura em que já começavam a tornar-se virais, as mensagens começaram a desaparecer do X (antigo Twitter), mas muitos fãs expressaram surpresa por terem estado online tanto tempo em plena campanha dos Óscares.

O espanto estende-se à desatenção da Netflix, que comprou "Emília Pérez" no Festival de Cannes em maio do ano passado, onde ganhou o Prémio do Júri e o seu elenco feminino o prémio de Melhor Atriz, e montou uma estratégia que colocou Karla Sofía Gascón como o principal rosto do filme, colocando Zoe Saldaña como atriz secundária, apesar de a história ser contada através do ponto de vista da sua personagem e esta ter mais tempo no ecrã.

Sinal da seriedade do que aconteceu, o pedido de desculpas surgiu num comunicado divulgado pela Netflix.

“Quero reconhecer o debate à volta das minhas antigas mensagens nas redes sociais que causaram dor. Como alguém de uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e lamento profundamente aos que causei dor. Toda a minha vida lutei por um mundo melhor. Acredito que a luz sempre triunfará sobre as trevas.", escreveu.