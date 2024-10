Oscar Isaac e Carey Mulligan, além de Charles Melton e Cailee Spaeny, serão os protagonistas da próxima temporada "Rixa", anunciou oficialmente a Netflix na terça-feira.

Após a história de confronto crescente entre as personagens de Ali Wong e Steven Yeun, a série de antologia vai focar-se no relacionamento tenso entre dois casais.

“Um jovem casal testemunha uma discussão alarmante entre o seu chefe e a sua esposa, desencadeando movimentos de xadrez de favores e coerção no mundo elitista de um clube de campo e o seu proprietário multimilionário coreano”, resume a descrição oficial fornecida pela plataforma.

A segunda temporada de "Rixa" continuará a ser comandada pelo seu criador Lee Sung Jin e terá oito episódios de 30 minutos.

Charles Melton

Com filmes como "Um Ano Muito Violento" (2014), "Ex Machina" (2015), "Dune" (2021) e a saga "Star Wars" (2015-2019) no currículo, Oscar Issac tem vindo a aumentar o trabalho também nas minisséries, como foi o caso de uma nova versão de "Scenes from a Marriage" (2021, Max) e "Moon Knight" (2022, Disney+).

Cailee Spaeny

Nomeada para os Óscares por "Uma Outra Educação" (2009), "Uma Miúda com Potencial" (2020) e "Maestro" (2023), a última (mini)série de Carey Mulligan para o pequeno ecrã foi "Collateral" em 2018 (BBC2, Netflix).

Já Charles Melton é conhecido principalmente pela série "Riverdale" (2017-2023) e ganhou prémios pelo elogiado trabalho no filme "May December: Segredos de Um Escândalo", tal como Cailee Spaeny pela interpretação de Priscilla Presley em "Priscilla" (2023) antes de ser a protagonista de "Alien: Romulus".

Lançada em abril de 2023, "Rixa" ("Beef", no título em inglês) recolheu os elogios dos espectadores e da crítica internacional.

"Quais as consequências de uma discussão no trânsito?": este era o ponto de partida da comédia negra.

"Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro nas lonas e zangado com o mundo, enfrenta Amy Lau (Ali Wong), uma empreendedora por mérito próprio com uma vida idílica", resumia a plataforma.

"Nesta série de comédia negra profundamente comovente, a intensidade do conflito entre os dois arrasa-lhes as vidas e as relações pessoais", destacava o serviço de streaming, descrevendo a série como "excêntrica".

Entre muitos prémios, destaque para os oito Emmys 2023, incluindo nas principais categorias: Melhor Minissérie, Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme (Steven Yeun) ou Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme (Ali Wong).