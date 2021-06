Durou menos de um mês o título de "melhor filme de todos os tempos" para a comédia infantil "Paddington 2", pelo menos para o Rotten Tomatoes.

No fim de abril, foi notícia que o clássico "O Mundo a Seus Pés", de Orson Welles (1941), perdera a cotação de 100% de críticas positivas no famoso site agregador de críticas e a liderança que tinha há cerca de 20 anos nessa lista de dezenas de filmes.

Tudo por causa de uma crítica com 80 anos descoberta no âmbito de um projeto para recuperar textos do passado e adicioná-los a filmes clássicos de Hollywood e incorporada no site que fez a cotação descer para 99%.

O sucessor foi "Paddington 2", mas a recente 246ª crítica foi a primeira negativa e também desceu a cotação para 99%.

Eddie Harrison, da film-authority.com, deu duas estrelas em cinco e escreve que "questões de raça e identidade, que são elementos-chave para o personagem Paddington, não são abordadas, e as situações em que este Paddington se encontra são forçadas e ridículas; simplesmente não deveriam acontecer com um urso" e que a voz de Ben Whishaw como Paddington “soa como alguém de uma banda de indie-pop saindo de uma agonizante alta pedrada de analgésicos."

Apesar de ter sido publicada a 28 de maio, o crítico parece prever o impacto que teria no Rotten Tomatoes pois acrescenta no texto que "fiz uma crítica negativa de 'Paddington 2' para a BBC Radio quando estreou em 2017 e em várias ocasiões a seguir e mantenho todas as palavras. Este não é o meu ursinho Paddington, mas um impostor sinistro e malévolo [...] excessivamente confiante, sarcástico e rabugento, este urso de aparência horrível pouco se parece com a clássica personagem [...]".

Com a despromoção de "Paddington 2", a imprensa especializada divide-se sobre quem é o novo número 1 com 100%: o drama "Leave No Trace", de Debra Granik e com Thomasin McKenzie e Ben Foster (2018), que tem 238 críticas positivas mas nunca esteve em mais do que 361 cinemas nos EUA, e "Toy Story 2 - Em Busca de Woody" (1999), com 169 críticas favoráveis, exibido em milhares de salas por todo o mundo.

