Foi revelado um novo trailer de "Paddington na Amazónia", em contagem decrescente para a estreia a 16 de janeiro de 2025 no grande ecrã da terceira aventura do ursinho que adora marmelada, sete anos depois da última.

A história é um regresso às origens, de acordo com o resumo oficial: "Paddington regressa ao Peru para visitar a sua amada tia Lucy, que agora reside no Lar para Ursos Reformados. Com a família Brown a reboque, uma aventura emocionante acontece quando um mistério os mergulha numa jornada inesperada pela floresta amazónica e até os picos das montanhas do Peru”.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

Os filmes de 2014 e 2017 com o famoso ursinho peruano que viajava até Londres e encontrava um novo lar junto da família Brown foram grandes e aclamados sucessos de bilheteira globais que se tornaram rapidamente clássicos para toda a família.

Olivia Colman e Antonio Banderas são novidades no elenco, a que regressam, em carne e osso ou como as vozes, Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris, Samuel Joslin e Imelda Staunton.

Há duas ausências de peso: Paul King ainda esteve envolvido na escrita da nova história, mas foi fazer "Wonka" e passou a função de realização a Dougal Wilson, naa estreia nas longas-metragens após uma carreira em vídeos de música e publicidade; e Sally Hawkins decidiu não voltar a ser Mrs. Brown, a mãe adotiva do ursinho, papel que passou para Emily Mortimer ("Match Point").

Segundo os produtores, estão em preparação um quarto filme e também uma série, ambos com lançamento por volta de 2027 ou 2028, coincidindo com o aniversário dos 70 anos na literatura (2028) da personagem que não resiste à marmelada.