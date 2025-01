Paddington está de volta e não perdeu nenhum do seu "charme" e da sua "travessura", de acordo com Hugh Bonneville, que mais uma vez guia o urso propenso a problemas no terceiro filme da saga de sucesso.

A vencedora do Óscar Olivia Colman e Antonio Banderas são outros dos atores de "Paddington na Amazónia", dirigido por Dougal Wilson, que estreia sete anos após o segundo filme.

Estrela de “Downton Abbey”, Hugh Bonneville é novamente o Sr. Brown, o pai da família britânica que adotou Paddington enquanto ele regressa às suas raízes sul-americanas na mais recente aventura. O filme foi lançado na Grã-Bretanha em 8 de novembro e chega esta semana aos cinemas portugueses.

Paddington vai de férias para o Peru para visitar a sua tia Lucy, com os Browns a reboque, mas eles acabam numa aventura em busca da mítica cidade dourada de El Dorado.

Aquando da antestreia britânica no início de novembro, Hugh Bonneville reconheceu que houve um longo intervalo em relação ao último filme, que disse ser em parte por causa da pandemia.

“Foi realmente adorável voltar e ver novamente o nosso amigo peludo”, disse Bonneville ao chegar ao evento.

"Ele não perdeu nenhum do seu charme, alegria ou travessura, e voltar a ser reunido com a família foi realmente muito especial."

Dougal Wilson substituiu Paul King, que dirigiu os dois primeiros filmes da série – em 2014 e 2017 – que arrecadaram mais de 500 milhões de dólares em todo o mundo.

"Fiquei muito apreensivo porque, obviamente, é um pouco difícil seguir os dois primeiros filmes, que são excelentes. Portanto, realmente espero que as pessoas gostem deste e sintam que é um terceiro filme adequado", contou à agência France-Presse também na passadeira vermelha da antestreia.

Paddington tem sido um sucesso porque “tem uma visão adorável da vida, um otimismo adorável, uma forma adorável e infatigável de ver o melhor nas outras pessoas”, disse o realizador.

Paddington tem novamente a voz de Ben Whishaw, enquanto Emily Mortimer substitui Sally Hawkins no papel da Sra. Brown. Olivia Colman interpreta uma freira cantora, enquanto Antonio Banderas é o capitão de um navio.

Hugh Grant, que foi Phoenix Buchanan – o principal antagonista de "Paddington 2" –, também regressa numa participação simbólica.

O escritor Michael Bond, que morreu em 2017, criou Paddington no final dos anos 1950 depois de ver um ursinho de peluche na montra de uma loja. Comprou-o e ofereceu à esposa como presente de Natal, batizando-o com o nome da estação ferroviária de Londres mais próxima da sua casa.

Nos livros, o passageiro clandestino impecavelmente educado aparece na estação de Paddington com uma mala gasta contendo um pote de geleia quase pronto e uma etiqueta no seu casaco azul que diz: "Por favor, tome conta deste urso. Obrigado."

Desde que "A Bear Named Paddington" foi lançado em 1958, a série de livros vendeu mais de 35 milhões de exemplares e foi traduzida para mais de 40 idiomas.

