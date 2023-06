Olivia Colman e Antonio Banderas são duas das novidades de peso no elenco de "Paddington in Peru".

Após vários anos em preparação e com avanços e recuos, a rodagem do terceiro filme da aclamada saga para toda a família arranca já em julho na Grã-Bretanha, Colômbia e... Peru.

Segundo a Variety, a vencedora do Óscar vai ser uma freira "alegre e ensolarada tocadora de viola" à frente de um lar para ursinhos reformados, enquanto o espanhol Antonio Banderas será Hunter Cabot, o capitão de um barco a vapor.

No papel da sua filha estará Rachel Zegler, a revelação do musical "West Side Story" de Spielberg e a futura Branca de Neve na versão em imagem real da Disney.

Sally Hawkins em "Paddington" (2014)

Os filmes de 2014 e 2017 com o famoso ursinho peruano que viajava até Londres e encontrava um novo lar junto da família Brown foram grandes e aclamados sucessos de bilheteira globais que se tornaram rapidamente clássicos para toda a família.

Os regressos de Hugh Bonneville, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris e Samuel Joslin estão assegurados, assim como de Ben Whishaw para dar voz a Paddington e Imelda Staunton à Tia Lucy..

Há duas ausências de peso: Paul King ainda esteve envolvido na escrita da nova história, mas passou a função de realização a Dougal Wilson, a fazer a estreia nas longas-metragens após uma carreira em vídeos de música e publicidade; e Sally Hawkins decidiu não voltar a ser Mrs. Brown, a mãe adotiva do ursinho, papel que vai passar para Emily Mortimer ("Match Point").

"Para mim, parecia o momento certo de entregar as rédeas a outra pessoa, e não se consegue muito melhor do que a verdadeiramente maravilhosa Emily Mortimer, ela é extraordinariamente especial”, explicou em comunicado a atriz nomeada aos Óscares por "A Forma da Água".

"Ela vai incorporar a essência de Mary Brown e ainda torná-la totalmente sua. No entanto, estou e sempre estarei apaixonada pelo mundo de Paddington. Já sinto muita falta da minha família dentro e fora do ecrã - a experiência de fazer os dois primeiros filmes foi realmente um das melhores e mais criativos momentos que tive no mundo do cinema. Ambos deram-me muita alegria. Sem dúvida que os irei manter para sempre muito próximos do meu coração. Com licença enquanto enxugamos as nossas lágrimas com um sanduíche de marmelada", acrescentou com humor.