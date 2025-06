Foi divulgado esta segunda-feira o trailer oficial de "The Naked Gun: Aonde É Que Para a Polícia?!".

Pamela Anderson destaca-se as novas imagens do filme que recupera o humor da popular saga cómica dos anos 80 e 90 para conquistar uma nova geração de espectadores nos cinemas, contando com envolvimento da produtora de Seth MacFarlane, o criador da série "Family Guy", que o trailer recorda ser um dos criadores de "Ted"... e do menos memorável "Ted 2".

Mais do que uma nova versão, a comédia de ação é uma "continuação": no papel de um detetive inexperiente envolvido num enredo cheio de reviravoltas, Liam Neeson chama-se Frank Drebin Jr. e é o filho do lendário, desastrado e incompetente detetive Frank Drebin, com rosto de granito e a cabeça ainda mais dura, eternizado por Leslie Nielsen na trilogia original.

"Só um homem tem as habilidades necessárias para liderar a Polícia e salvar o mundo! O Tenente Frank Drebin Jr. segue os passos do seu pai", destaca a simples sinopse oficial do filme "baseado numa histórica verídica que inventámos".

Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand ou Danny Huston completam o elenco ao lado de Neeson.

"The Naked Gun: Aonde É Que Para a Polícia?!" chega aos cinemas portugueses a 31 de julho.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.