Foi divulgado o primeiro teaser trailer de "The Naked Gun: Aonde é Que Para a Polícia", que traz de volta o reconhecível tom de humor da popular saga cómica dos anos 80 e 90 para conquistar uma nova geração de espectadores nos cinemas.

Mais do que uma nova versão, o projeto que envolve a produtora de Seth MacFarlane, o criador da série "Family Guy" e dos filmes "Ted", é uma "continuação": no papel de um detetive inexperiente envolvido num enredo cheio de reviravoltas, Liam Neeson chama-se Frank Drebin Jr. e é o filho do lendário, desastrado e incompetente detetive Frank Drebin, com rosto de granito e a cabeça ainda mais dura, eternizado por Leslie Nielsen na trilogia original.

"Só um homem tem as habilidades necessárias para liderar a Polícia e salvar o mundo! O Tenente Frank Drebin Jr. segue os passos do seu pai", destaca a simples sinopse oficial do filme.

Com a reconhecível mistura de ação e comédia excêntrica, o "teaser trailer" tem duas versões, a norte-americana e a internacional, mas a primeira é a que tem dado que falar, graças a um momento de humor corrosivo perto do final que se tornou viral e que envolve um certo ator da trilogia original que se tornou ainda mais famoso pelos piores motivos e passou anos na prisão. Essa versão pode ser vista no YouTube.

No elenco surgem ainda nomes como Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand ou Danny Huston, alguns dos quais aparecem por instantes no trailer, mas não um outro trunfo, a companheira de Frank Drebin Jr.: Pamela Anderson, ícone da cultura popular incontornável e 'sex symbol' internacional da década de 1990 graças à revista Playboy e à série "Marés Vivas", que se reinventou graças a um aclamado trabalho como atriz em “The Last Showgirl”, que passou pela recente temporada de prémios de Hollywood.

"The Naked Gun: Aonde é Que Para a Polícia" chega aos cinemas portugueses a 31 de julho.

VEJA O TEASER TRAILER LEGENDADO.