Tom Cruise apelou subtilmente aos fãs para irem aos cinemas ver os próximos grandes filmes de verão... que são "rivais" do seu nas bilheteiras.

Esta quarta-feira, o ator partilhou nas redes sociais fotografias ao lado de Christopher McQuarrie, realizador do seu "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com bilhetes na mão e ao pé dos cartazes de "Indiana Jones e o Marcador do Destino", que chega esta semana às salas, mas também "Oppenheimer", de Christopher Nolan, e "Barbie", de Greta Gerwig, que estreiam simultaneamente a 20 de julho.

"Este verão está cheio de filmes espantosos para ver nos cinemas. Parabéns, Harrison Ford, por 40 anos de Indy e uma das personagens mais icónicas na história. Adoro uma sessão dupla e não é possível ser mais explosiva (ou cor de rosa) do que uma com 'Oppenheimer' e 'Barbie'", partilhou.

Juntamente com "Missão Impossível 7", estes são os filmes de que os cinemas dependem para salvar a temporada de verão: apesar dos bons resultados de "Guardiões da Galáxia - Volume 3" e da animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", outros lançamentos têm desiludido na comparação entre receitas e orçamentos gigantescos, como "Velocidade Furiosa X", "A Pequena Sereia", "Transformers: O Despertar das Feras" e principalmente "The Flash", a caminho de ser um dos maiores 'flops' comerciais dos últimos anos.

Recorde-se que Tom Cruise ajudou os cinemas a recuperar da pandemia ao trazer públicos de todas as idades no verão de 2022 para ver “Top Gun: Maverick”.

Em agosto de 2020, também encorajou o regresso ao cinema para ver “Tenet”, realizado precisamente por Nolan.

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outros, chega a 13 de julho aos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional).

TRAILER LEGENDADO