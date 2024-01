"Missão: Impossível – Ajuste de Contas" perdeu oficialmente o "Parte Um" do título.

O lançamento digital e das edições físicas em HD Blu-ray, Blu-ray e DVD, do filme protagonizado por Tom Cruise em outubro de 2023 ainda manteve o título com que chegou aos cinemas, mas a Paramount faz a mudança com o lançamento na sua plataforma de streaming.

Nos EUA e Canadá, a chegada ao Paramount+ foi anunciada para 25 de janeiro. No mercado internacional, acontecerá a partir de fevereiro.

Contrariando as tendências do mercado, o lançamento em plataformas de streaming sem custo extra 203 dias após a estreia nos cinemas só é ultrapassado pelo de "Oppenheimer", de Christopher Nolan, e "Top Gun: Maverick", do próprio Tom Cruise.

Foi ainda em outubro do ano passado que o estúdio removeu "Ajuste de Contas: Parte Dois" como o título oficial do oitavo filme, estando ainda por anunciar um novo antes da estreia, prevista para 23 de maio de 2025.

Os analistas atribuem a mudança a uma reconfiguração após o primeiro "Ajuste de Contas", com 567,5 milhões de dólares de receitas a nível mundial, ser tecnicamente um fracasso de bilheteira por causa do grande orçamento e despesas de lançamento.

O percurso comercial foi prejudicado por só ter uma semana em Imax no último verão antes da estreia de "Oppenheimer" e a concorrência de "Barbie" (o fenómeno “Barbenheimer”).

TRAILER.