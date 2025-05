Paul Mescal opôs-se esta quinta-feira aos críticos que compararam o seu novo filme, uma história de amor homosseuxal, a "O Segredo de Brokeback Mountain".

Na corrida à principal competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes, "The History of Sound" ("A História do Som", em tradução literal), do realizador sul-africano Oliver Hermanus, revela como amantes Mescal e o ator britânico Josh O'Connor ("The Crown", "Challengers").

Após conhecerem-se ainda estudantes, antes do início da Primeira Guerra Mundial, as suas personagens apaixonam-se enquanto gravam música folk americana.

A publicação especializada Variety descreveu o filme como "'O Segredo de Brokeback Mountain' sob o efeito de sedativos", enquanto o jornal britânico The Guardian chamou-lhe "praticamente um filme 'O Segredo de Brokeback Mountain', cujo tom é de persistente admiração e pesar perante a sua própria tristeza".

"The History of Sound"

O filme de Ang Lee, de 2005, tinha como protagonistas Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, e continnha uma cena de sexo numa tenda.

"Pessoalmente, não vejo nenhum paralelo com 'O Segredo de Brokeback Mountain', exceto o facto de passarmos algum tempo numa tenda", disse Mescal aos jornalistas esta quinfa-feira, o dia seguinte à estreia do filme.

"É uma celebração do amor destes dois homens", acrescentou.

"Acho essas comparações relativamente preguiçosas e frustrantes", acrescentou a estrela de "Gladiador II".

"O Segredo de Brokeback Mountain"

O realizador de "The History of Sound" concorda.

O facto de "a encarnação anterior de algo que pode ser comparado tem 20 anos obviamente só mostra que deveriam existir mais filmes sobre as dinâmicas e as nuances dos relacionamentos queer", disse Hermanus.

Paul Mescal e o realizador Oliver Hermanus no Festival de Cannes a 22 de maio de 2025

O filme "não era sobre a complicação da sexualidade deles — esse não era o problema entre eles", acrescentou.

"O que os iria manter separados era a presunção de que poderiam ter outros amores na sua vida."

"Nunca foi sobre termos que ter muitas cenas de sexo e o mundo precisar ver o Paul e o Josh a tirar a roupa", disse.

O Festival de Cannes termina no sábado com a cerimónia de prémios.