A 5 de março de 2006, "Colisão" bateu "O Segredo de Brokeback Mountain" na corrida ao Óscar de Melhor Filme.

Momentos antes, Ang Lee acabara de ganhar Melhor Realização e tudo parecia encaminhado para o triunfo do filme mais nomeado da cerimónia e que conquistara quase todos os prémios da crítica e indústria ao longo da temporada: o choque foi percetível na sala, incluindo do apresentador Jack Nicholson.

Tornou-se uma das maiores surpresas na história das estatuetas douradas, mas o desfecho não surpreendeu Diana Ossana, que ganhou na mesma noite com o companheiro Larry McMurtry um Óscar pela adaptação do conto de Annie Proulx sobre a história de um amor proibido entre os dois cowboys Ennis Del Mar (Heath Ledger) e Jack Twist (Jake Gyllenhaal).

Recentemente, a argumentista deu uma entrevista ao The New York Times a propósito do aniversário dos 20 anos da estreia.

Diana Ossana e Larry McMurty

“Semanas antes da cerimónia, após o fecho da votação dos Óscares [para as nomeações], ela compareceu a uma festa para os nomeados na casa de Paul Haggis, o realizador de ‘Crash’. Clint Eastwood estava presente e Ossana, fã de ‘Imperdoável’, estava ansiosa para conhecê-lo.”, escreveu o jornal.

Paul Haggis era também um colaborador muito próximo de Eastwood, para quem escrevera o argumento de "Million Dollar Baby: Sonhos Vencidos", que ganhara o Óscar de Melhor Filme no ano anterior.

“O Paul começou a acompanhar-me e disse: ‘Diana, preciso dizer-te, ele não viu o teu filme’. E foi como se alguém me tivesse um pontapé na barriga”, recorda Ossanna.

E acrescentou: “Foi aí que soube que não ganharíamos Melhor Filme”.

Houve muitas teorias da conspiração e recriminações sobre a homofobia dos votantes da Academia, principalmente dos mais veteranos que fizeram declarações públicas contra o filme, como Ernest Borgnine e Tony Curtis.

Ossana diz que a culpa foi da homofobia, acrescentando: "As pessoas querem negar isso, mas o que mais poderia ter sido? Tínhamos vencido tudo até aquela altura."