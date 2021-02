A lendária Julie Andrews, a Maria de "Música no Coração", destaca-se nas homenagens que colegas, amigos e fãs a Christopher Plummer, celebrizado pelo papel do eterno Capitão Von Trapp e vencedor de um Óscar, que faleceu esta sexta-feira (5), aos 91 anos, na sua casa no Connecticut (EUA).

"Hoje, o mundo perdeu um grande ator e eu um querido querido. Guardo as memórias do nosso trabalho juntos e todo o humor e diversão que partilhámos ao longo dos anos. O meu coração e as minhas condolências vão para a sua adorável esposa Elaine e a sua filha [a atriz] Amanda [Plummer].", disse a atriz de "Música no Coração" em comunicado.

Música no Coração (1965)

Inevitáveis são as memórias ligadas ao que continua a ser um dos filmes mais populares da história do cinema.

"Quem nos vai salvar agora?", perguntou o realizador Edgar Wright.

Christopher Plummer também deu também voz ao filme de animação português “Kali, o Pequeno Vampiro”, realizado por Regina Pessoa, numa co-produção com a França e o Canadá, que escreveu que foi "um privilégio inesquecível. Muito obrigado, senhor Plummer".

Uma das experiências mais incríveis na carreira de Christopher Plummer foi quando o realizador Ridley Scott o contratou para refazer todas as cenas de "Todo o Dinheiro do Mundo" em que entrava Kevin Spacey, envolvido na onda de escândalo de abusos sexuais do #MeToo no final de outubro de 2017.

Batendo todos os recordes, Plummer foi anunciado oficialmente a 8 de novembro, rodou as suas cenas como o milionário Jean Paul Getty entre 20 e 29 de novembro, o filme chegou aos cinemas a 25 de dezembro e entrou pela última vez na corrida ao Óscares a 23 de janeiro de 2018, tornando-se, aos 88 anos, o mais velho de sempre a ser nomeado.

"Que tipo. Que talento. Que vida. E tive a sorte de trabalhar com ele há menos de três anos e foi uma experiência maravilhosa. As minhas mais sinceras condolências para a [esposa] Elaine. Ele fará muita falta", disse em comunicado Ridley Scott.

Ridley Scott com os atores Mark Wahlberg e Christopher Plummer durante as refilmagens de "Todo o Dinheiro do Mundo"

Em comunicado, Helen Mirren, colega de Plummer em "A Última Estação" (2009), que lhe valeu a primeira nomeação para os Óscares, recordou que "tive a grande honra de trabalhar com o Chris Plummer na sua interpretação de [escritor Leo] Tolstoi nomeada para os Óscares. Ele era uma força poderosa tanto como Homem e Ator. Ele era um ator na definição do século XIX: o seu empenho na profissão. A sua arte era total, sendo o teatro uma constante e a parte mais importante da totalidade da sua vontade de se envolver com contar histórias. Era destemido, enérgico, corajoso, experiente, profissional e um monumento ao que um ator pode ser. Um Grande Ator no seu sentido mais genuíno."

A Última Estação (2009)

Um dos últimos filmes de Christopher Plummer foi "Knives Out: Todos São Suspeitos" (2019), um grande sucesso de crítica e público, onde era o patriarca assassinado da família Thrombey. O realizador Rian Johnson e os atores Daniel Craig, Ana de Armas e Don Johnson também partilharam memórias.

"Estou profundamente triste com esta notícia. Christopher Plummer era um homem adorável e encantador. Tive a honra e a incrível felicidade de ter a oportunidade de trabalhar com ele. Era um prazer estar por perto. O meu coração está com a sua família e entes queridos", revelou Daniel Craig em comunicado.

"Que descanse em paz Christopher Plummer, uma lenda vida que amava o seu ofício e era um completo cavalheiro. Tive muita sorte de partilhar uma rodagem com ele", escreveu Rian Johnson.

"isto é verdadeiramente doloroso. Que perda inacreditável. Poucas carreiras têm tanta longevidade e impacto. Uma das minhas memórias favoritas de 'Knives Out' foi tocarmos piano juntos na Mansão Thrombey nos intervalos entre cenas. Era um homem adorável e um talento lendário", partilhou Chris Evans.

Ana de Armas escreveu: "Meu querido Chris, o meu coração está partido. Sinto profundamente a tua perda. Como ui afortunada por te ter tido ao meu lado naquela que foi uma das melhores experiências da minha carreira. Obrigado sempre pelo teu riso, o teu calor, o teu talento, as tuas histórias sobre Marilyn [Monroe], as vitaminas quando fiquei doente, a tua paciência, a tua colaboração e a tua companhia Irei sempre pensar em ti com amor e admiração. Descansa em paz."

"Meu querido amigo de bebidas e corridas, vejo-te do outro lado", partilhou Don Johnson.

"A Pixar recorda Christopher Plummer, que como Charles Muntz em 'Up -Altamente!', nos ensinou que 'a aventura anda por aí' Descansa em paz, bom amigo".