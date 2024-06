"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" vai mostrar o detetive Benoit Blanc com uma imagem muito diferente das investigações anteriores.

O realizador Rian Johnson festejou o início da rodagem do terceiro filme na segunda-feira na Grã-Bretanha com uma fotografia a preto e branco que mostra Daniel Craig como o o famoso detetive do sul dos EUA, mas com cabelo mais comprido.

A IMAGEM.



Sobre a história do novo mistério imaginada por Rian Johnson nada se sabe: a estreia será na Netflix algures em 2025.

A nova lista de suspeitos (ou potenciais vítimas) inclui Mila Kunis ("Que Loucura de Família", "Cisne Negro", "Mães à Solta"), Jeremy Renner ("Vingadores: Endgame, "Mayor of Kingstown"), a oito vezes nomeada para os Óscares (sem nunca ganhar) Glenn Close, Josh Brolin ("Os Goonies", "Este País Não é para Velhos", "Sicário", "Dune"), Kerry Washington ("Scandal"), Josh O’Connor ("Challengers", "The Crown"), Cailee Spaeny ("Priscilla", "Guerra Civil"), Andrew Scott ("Desconhecidos", "Ripley", "Fleabag"), Daryl McCormack ("Peaky Blinders", "Bad Sisters", "Boa Sorte, Leo Grande") e Thomas Haden Church ("Sideways", "Homem-Aranha 3").

Após o sucesso inesperado de "Knives Out: Todos São Suspeitos" em 2019, a Netflix assinou em abril de 2021 um acordo no valor de 469 milhões de dólares para ter os direitos duas sequelas: as únicas condições eram a participação de Craig e que cada filme tivesse um orçamento nunca inferior ao do primeiro, que foi na zona dos 40 milhões de dólares.

A primeira sequela foi "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", lançada em 2022.

Os dois filmes juntaram atores como Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Kate Hudson ou Dave Bautista.

Tanto Johnson como Craig disseram em entrevistas que continuariam a fazer filmes enquanto ambos estivessem envolvidos.

O cineasta também revelou que o tom e a temática do próximo filme voltaria a ser diferente dos anteriores.