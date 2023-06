Foram divulgadas as primeiras imagens de "Elio", a 28.º longa-metragem de animação da Pixar e o primeiro de dois filmes do estúdio para os cinemas em 2024 (o outro é a sequela de "Inside Out").

Elio é "um menino com uma grande imaginação que se vê de forma inesperada transportado para Communiverse, uma organização interplanetária com representantes de galáxias distantes. Erradamente identificado como o embaixador da Terra para o resto do universo e sem preparação nenhuma para esse tipo de pressão, Elio deve formar novos laços com formas de vida alienígenas excêntricas, sobreviver a uma série de formidáveis provações e de alguma forma descobrir quem realmente é", descreve a sinopse oficial.

Além do "teaser trailer" foi revelado que Jameela Jamil e Brad Garrett se juntam no elenco das vozes originais aos anteriormente anunciados America Ferrera e Yonas Kibreab (como Elio).

Realizado por Adrian Molina (argumento e co-realizador de “Coco”), o "contratempo intergalático" irá descolar para os cinemas a 29 de fevereiro.

TEASER TRAILER.