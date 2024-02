"Players" é uma das apostas da Netflix para o Dia dos Namorados. O filme com Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr. e Tom Ellis estreou-se esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, no serviço de streaming e acompanha uma jornalista desportiva de Nova Iorque com um manual de jogadas de sedução e que se apaixona inesperadamente por um homem.

"Mack (Gina Rodriguez), uma jornalista desportiva nova-iorquina, passou anos a planear ‘jogadas’ de sedução infalíveis com o seu melhor amigo Adam (Damon Wayans Jr.) e o resto da malta. Apesar de o seu comportamento ter dado origem a inúmeras aventuras de uma noite só ao longo dos anos, usar o manual tático destes engatatões implica seguir uma série de regras rígidas, sendo a mais importante não construir uma relação a partir de uma jogada", resume a Netflix.

Porém, Mack começa a repensar o jogo da sedução quando se apaixona inesperadamente pela sua vítima mais recente, um charmoso correspondente de guerra chamado Nick (Tom Ellis). "Com os limites entre trabalho, diversão, amizade e romance a esbaterem-se, Mack tem de aprender a ganhar numa modalidade nova: o jogo do amor verdadeiro", adianta o serviço de streaming.

O elenco de “Players” conta também com Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim e Marin Hinkle. A realização esteve a cargo de Trish Sie e argumento é de Whit Anderson.