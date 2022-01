"A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos foi escolhido como o melhor filme português de 2021 durante a cerimónia dos Prémios Cinentendinha que decorreu este sábado no Cineteatro Louletano, em Loulé, e foi transmitida em direto no SAPO Mag e no SAPO (a SIC Radical irá posteriormente transmitir um compacto).

Foi mais uma distinção para o filme português com maior embalagem internacional em muitos anos, que sucede a "Listen", de Ana Rocha de Sousa, o vencedor da primeira edição.

Os prémios são organizados pelo crítico e jornalista Rui Pedro Tendinha para o programa de cinema Cinetendinha e os vencedores escolhidos por uma academia formada por críticos, cineastas, atores e programadores convidados.

Na categoria de melhor filme internacional, foi escolhido "Titane", de Julia Ducournau, a Palma de Ouro de choque no mais recente Festival de Cannes. Filmes com maior reconhecimento da crítica, como "The Card Counter - O Jogador", de Paul Schrader, ou "Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson, acabaram assim por não suceder a "Tenet", de Christopher Nolan, o triunfador da anterior edição.

Titane

João Arrais, o rosto e a voz de "Serpentário", de Carlos Conceição, foi um surpreendente vencedor na categoria de melhor ator nacional. Anabela Moreira em "O Último Banho", de David Bonneville, venceu o prémio de melhor atriz.

Novidade nos prémios foi a categoria de melhor elenco, que distinguiu os atores e atrizes de "Bem Bom", de Patrícia Sequeira, tendo Ana Marta Ferreira recebido a claquete de madeira.

Destaque ainda para Catarina Wallenstein, que venceu o Prémio Talento Futuro, como forma de premiar uma carreira no auge, e para Joaquim de Almeida, que levou para casa o prémio tributo de carreira.

A cerimónia dos Cinetendinha foi um dos muitos acontecimentos da primeira Algarve Film Week, iniciativa que coloca Loulé no centro das atenções cinéfilas em Portugal em janeiro.