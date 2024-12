Estes prémios são uma iniciativa da Academia de Cinema Europeu e cumprem a 37.ª edição, numa cerimónia em que os filmes mais nomeados são “Emilia Pérez”, do realizador francês Jacques Audiard, e “O quarto ao lado”, do espanhol Pedro Almodóvar, com quatro nomeações cada.

"Les graines du figuier sauvage", do realizador iraniano Mohammad Rasoulof, tem três nomeações.

Para o prémio de Melhor Curta-Metragem Europeia está o filme “2720”, do realizado luso-suíço Basil da Cunha, que cruza duas personagens: Camila, de 7 anos, que parte em busca do irmão desaparecido após uma rusga policial, e Jysone que, em liberdade após cumprir uma pena de prisão, percorre o bairro à procura de boleia para o emprego, refere a sinopse.

A curta-metragem venceu em fevereiro o prémio de Melhor Filme Europeu na 46.ª edição do Festival Internacional de Clermont-Ferrand, em França.

“Mataram o pianista” é candidato ao Prémio de Melhor Longa-Metragem de Animação e também ao Prémio de Melhor Filme Europeu, sendo uma coprodução que envolveu vários países, entre os quais Portugal com a produtora Animanostra.

O mote do filme é a vida trágica do pianista brasileiro Francisco Tenório Jr., considerado um dos nomes fundamentais da Bossa Nova, que desapareceu em Buenos Aires, em março de 1976, numa ocasião em que acompanhava Toquinho e Vinicius de Moraes num concerto.

O documentário tem como pano de fundo a música brasileira, em particular os primeiros anos da Bossa Nova, mas também aborda a “brutalidade dos regimes ditatoriais” que marcaram a América Latina nos anos de 1960 e 1970, lê-se na sinopse.

A Academia de Cinema Europeu, que atualmente é presidida pela atriz Juliette Binoche, já tinha anunciado a atribuição de prémios de excelência e de carreira, nomeadamente para a atriz italiana Isabela Rossellini, para o realizador alemão Wim Wenders e para a produtora macedónia Labina Mitovska.