Cheryl é uma lésbica negra de vinte e poucos anos que está a fazer um documentário sobre Fae Richards, uma bela e esquiva atriz de cinema negra dos anos 1930 popularmente conhecida como "a Mulher Melancia".

Enquanto descobre o significado da vida de Fae Richards, a vida pessoal da Cheryl dá uma reviravolta total. O seu namoro com Diana, uma atraente mulher branca, e as suas interações com as comunidades gay e negra, são objeto de críticas cómicas, mas mordazes, por parte da sua melhor amiga, Tamara.

Entretanto, cada resposta que Cheryl descobre sobre a Mulher Melancia evoca novos questionamentos sobre ela mesma e sobre o seu futuro.

Realizado e protagonizado por Cheryl Dunye, e ainda com Guinevere Turner, Valerie Walker e Lisa Marie Bronson, "The Watermelon Woman" é exibido no âmbito da sessão de encerramento do festival este sábado, 25 de setembro, às 21h00, no cinema São Jorge.

Site oficial com mais informações sobre a programação.