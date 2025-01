Antes da série "The Day of the Jackal" (SkyShowtime), o livro de Frederick Forsyth inspirou a longa-metragem "O Dia de Chacal" (1997). O filme de Fred Zinnemann é um dos favoritos de Eddie Redmayne, que veste a pele assassino profissional Jackal na adaptação televisiva.

No filme dos anos 1970, a "cena da melancia" é uma das mais marcantes. Em "The Day of the Jackal", o momento foi recriado ao detalhe.

Nas redes sociais, a produção da série comparou as duas cenas. "Icónico encontra Icónico. Eddie Redmayne sobre a homenagem à cena da melancia do filme", resumiu a Sky na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo:

"The Day of the Jackal", que tem como base o livro de Frederick Forsyth, já foi renovada para uma segunda temporada. A história centra-se no assassino profissional Jackal (Eddie Redmayne), que depois do último crime é perseguido por uma agente dos serviços secretos do Reino Unido (Lashana Lynch).

"Jackal é um assassino solitário, incomparável e muito esquivo, que ganha a vida a executar golpes a troco de dinheiro. Mas, após a sua última morte, encontra o seu par numa eficiente agente dos serviços secretos britânicos que começa a perseguir Jackal numa emocionante caça ao gato e ao rato por toda a Europa, deixando um rasto de destruição", resume o serviço de streaming.

A série é também protagonizada por Úrsula Corberó ("La Casa de Papel"), no papel de Nuria, alguém que está no centro da vida pessoal de Jackal e que não sabe quem ele é verdadeiramente.

De acordo com os dados da empresa Barb (via The Hollywood Reporter), o primeiro episódio da série, que se foi para o ar internacionalmente a 7 de novembro, conquistou uma audiência de 4,5 milhões nos primeiros 26 dias, tornando-se na nova série mais popular de sempre a estrear na Sky.