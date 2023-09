No final dos anos setenta, por entre as cintilantes noites de um clube de dança, John e May aguardam por um momento extraordinário e transformador.

Vinte e cinco anos se passam enquanto acompanham os eventos mundiais na televisão: o mandato de Mitterrand, a crise da sida, a queda do Muro de Berlim, o 11-S. De 1979 a 2004, do disco ao techno. Modas, movimentos e drogas mudam enquanto eles dançam contra um tempo que passa cada vez mais célere.

Inspirado por um conto de Henry James, "La Bête dans la jungle", de Patric Chiba e com Anaïs Demoustier e Tom Mercier, é exibido esta sexta-feira, 22 de setembro, às 21h00, na sessão de abertura do Queer Lisboa 27 no cinema São Jorge.