A Paramount aproveitou o seu espaço na convenção, que reúne profissionais do cinema nos Estados Unidos, para mostrar cenas dos seus próximos lançamentos: "Missão Impossível 7" e "Top Gun: Maverick", ambos protagonizados pelo ator de 59 anos.

"Esta é de longe a manobra mais perigosa que tentámos", disse Cruise numa intervenção em vídeo para apresentar as cenas.

“Estamos a trabalhar nisto há anos. Vamos filmar na Noruega e haverá um grande salto de mota”, explicou. "Queria fazer isto desde que era miúdo".

As cenas dos bastidores mostraram Cruise a preparar-se para realizar mais de 500 saltos de paraquedas e 13.000 saltos de mota, antes de entrar numa rampa elaborada, construída no topo de uma colina remota na Noruega, onde a manobra foi feita.

O realizador do filme, Christopher McQuarrie, observou ansiosamente Cruise abrir o seu paraquedas e pousar em segurança antes de dizer: "Acho que posso confiar um bocado mais na moto".

Cruise é conhecido por realizar as suas próprias cenas de ação e partiu um tornozelo ao filmar o filme anterior de "Missão Impossível".

O ator também é a estrela da muito esperada sequela do blockbuster de 1986 "Top Gun".

O início do filme foi apresentado em Las Vegas num vídeo de 13 minutos no qual Maverick, personagem icónica interpretado por Cruise, testa um jato futurista e supersónico ao desafiar um dos seus superiores na Marinha dos Estados Unidos, que quer cancelar o programa secreto e substituí-lo por drones.

O trailer do filme mostra Cruise a ensinar uma nova geração de pilotos de caça.

A convenção anual do CinemaCon tradicionalmente apresenta exclusivos e atrai grandes nomes de Hollywood, mas neste ano houve ausências significativas devido à pandemia da COVID-19.

Os executivos do estúdio e da rede tentaram traçar uma linha entre o que tem sido um ano difícil e as expectativas para o futuro do grande ecrã com mensagens gravadas das suas estrelas.

"Infelizmente perdemos algumas produções, mas muitos de vocês encontraram formas de se sustentar e agora estão de volta aos negócios", disse o ator Matthew McConaughey durante a apresentação da Universal Pictures.

O estúdio divulgou cenas do seu lançamento de 2022, "Jurassic World: Dominion", no qual Chris Pratt se junta a Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, protagonistas do primeiro "Parque Jurássico - Jurassic Park", para assustar os dinossauros.

A Universal também exibiu a comédia romântica de Jennifer Lopez, "Marry Me", além do mais recente suspense de Michael Bay, "Ambulance", e a assustadora produção da Blumhouse, protagonizada por Ethan Hawke, que interpreta um bruxo sádico em "The Black Phone".