"Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final" valeu a Tom Cruise um recorde mundial no Guinness.

O ator conquistou um título oficial no Guiness World Records por saltar 16 vezes de um helicóptero com um paraquedas em chamas para uma das marcantes sequências de ação do oitavo filme da saga.

"O Tom não interpreta apenas heróis de ação — ele é um herói de ação! Grande parte do seu sucesso pode ser atribuído ao seu foco absoluto na autenticidade e em ultrapassar os limites do que um protagonista pode fazer. É uma honra poder reconhecer a sua atitude completamente destemida com este novo título do Guinness World Records", destaca no comunicado oficial o editor-chefe Graig Glenday.

créditos: Paramount Pictures

A Paramount Pictures disponibilizou um vídeo de Tom Cruise, o realizador Christopher McQuarrie e a equipa de duplos a preparar a cena durante semanas em Drakensberg, na África do Sul: subir de helicóptero a mais de 22.800 metros de altura, saltar com o paraquedas encharcado de combustível em chamas antes de o largar e abrir o de reserva.

"Vamos ser realmente inteligentes, não estou a dizer estar a arriscar", diz o ator antes de acrescentar com um sorriso irónico "Não corremos riscos… obviamente".

Em várias das filmagens, Cruise também tinha presa ao corpo uma câmara de 23 quilos para permitir captar imagens mais próximas da cena.

O vídeo termina com os 16 saltos em rápida sucessão ao som da inconfundível música principal de "Missão: Impossível".

