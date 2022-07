Foi divulgado o trailer de "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo", que traz de volta a dupla carismática de simplórios que causou sensação na TV e depois no cinema.

Segundo a sinopse oficial do novo capítulo da comédia e aventura com estreia no grande ecrã a 11 de agosto, Quim e Zé partem da fictícia aldeia de Curral de Moinas com a sua conterrânea Piedade em direção a Lisboa, onde Quim irá tomar posse da herança de um pai que desconhecia. À sua espera, os três simplórios vão ter uma vida faustosa e exuberante que os deixará encadeados e que ameaçará colocá-los uns contra os outros. Conseguirá Quim consegue gerir o BICO (Banco Internacional de Crédito Oficial) que herdou quando nem consegue fazer um troco?

Realizado por Miguel Cadilhe, além da dupla João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, surgem no elenco por exemplo Rui Unas, Sofia Ribeiro, Diana Nicolau, Júlia Pinheiro, Rui Mendes, Carla Andrino e Luís Simões.

TRAILER.



"Curral de Moinas" chega nove anos após "7 Pecados Rurais", que acabou por ser o último trabalho como realizador de Nicolau Breyner, que abanou o mercado nacional ao tornar-se um dos filmes portugueses mais vistos de sempre, com 324 mil espectadores.

Na origem, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio surgiram na televisão em rábulas integradas no programa «Praça da Alegria», passando a seguir para a série humorística «TV Rural», exibida na RTP. O programa era uma variação humorística dos telejornais, com os apresentadores a focarem todos os acontecimentos na aldeia nortenha onde vivem, Curral de Moinas.