Damien Chazelle, que preside ao júri do Festival de Cinema de Veneza, que começa esta quarta-feira, disse à France-Presse (AFP) que espera que Hollywood supere a crise atual e disse estar confiante de que os filmes sobreviverão à revolução da inteligência artificial (IA).

Hollywood foi paralisada por uma greve combinada de argumentistas e atores – principalmente por causa de salários e preocupações com o impacto da tecnologia de IA.

Estrelas como Bradley Cooper ("Maestro") e Emma Stone ("Poor Things") não poderão comparecer às suas estreias de gala em Veneza porque estão impedidas de fazer trabalhos de promoção.

“Não está bom, Hollywood está a passar por tempos difíceis neste momento”, disse Chazelle, realizador e vencedor do Óscar por “La La Land” e ainda do recente “Babylon”, poucas horas antes da abertura do festival.

"Tenho esperança que corra bem, que algo de bom resulte disto. Acho que algumas das coisas pelas quais as pessoas estão em greve tiveram de ser abordadas. É triste que se tenha chegado a este ponto, mas percebo,", acrescenta.

A greve interrompeu grandes produções, incluindo as sequelas de “Gladiador” e “Missão: Impossível”, e atrasos nos lançamentos, incluindo “Dune - Parte 2”, adiado de novembro para março.

Chazelle disse que percebia a ansiedade à volta da IA ​​– que muitos temem que possa levar atores e argumentos criados por computador a substituir os humanos – mas disse que alguns dos medos podem ser exagerados.

“É importante sabermos exatamente o que faremos com a IA. Neste momento é difícil prever”, disse.

"Não penso que vá realmente mudar a arte do cinema. As pessoas têm algumas ideias apocalípticas sobre isso. Concordo que é uma grande mudança tecnológica, como a internet ou a rádio, e vai mudar muitas coisas, mas a arte sobreviverá", nota.

Chazelle, que tem nacionalidade francesa e norte-americana, disse que consideraria fazer um filme na França se Hollywood continuasse bloqueada, mas acrescentou com humor: "Eles também têm greves na França!"

O seu júri em Veneza avaliará uma lista de 23 filmes, incluindo as entradas de realizadores amados como Michael Mann, Sofia Coppola e Pablo Larrain.

Questionado sobre a sua abordagem para presidir ao júri, Chazelle disse a rir: “Ainda não conquistei o direito de ser um tirano, portanto serei democrático”.