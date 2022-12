Após tanto trabalho para o filme valer por si mesmo, o realizador e argumentista Rian Johnson revela que ficou chateado por "Glass Onion" ter também no título "Knives Out".

"Tentei muito torná-los independentes. Honestamente, estou lixado por termos 'Um Mistério Knives Out' no título. Queria apenas que se chamasse 'Glass Onion'”, admitiu numa entrevista ao The Atlantic sobre o filme que ficou disponível na Netflix a 23 de dezembro e é uma sequela de "Knives Out: Todos São Suspeitos", lançado nos cinemas no outono de 2019.

"Eu percebo e quero que todos os que gostaram do primeiro filme saibam que este é o próximo na série, mas também todo o apelo para mim é que se trata sempre de um novo livro saído da prateleira", notou.

Ambos os filmes têm inspiração reconhecida nos mistérios de Agatha Christie e andam à volta do detetive texano Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig.

Recorde-se que a Netflix pagou uns exorbitantes 469 milhões de dólares em março de 2021 [394,2 milhões de euros na cotação da época] pelos direitos de duas sequelas "Knives Out", o que foi visto como uma grande jogada: a plataforma conquistava para o seu catálogo uma saga testada com sucesso nos cinemas.

O acordo dava a Johnson "imenso controlo criativo" e apenas tinha como contingências que Craig entrasse nos filmes e cada um tivesse pelo menos o orçamento da produção de 2019, que andou à volta dos 40 milhões.

O realizador é visto como um grande defensores da experiência do grande ecrã, mas enquanto produtor, decidiu apresentar o projeto de às plataformas por duvidar da viabilidade de estrear filmes nos cinemas durante a pandemia.

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out" acabou por ser lançado durante uma semana de novembro em centenas de salas de cinema das principais exibidoras nos EUA, com resultados bastante positivos que levaram os analistas a considerar que a Netflix perdeu uma oportunidade única para rentabilizar o seu investimento.

Johnson também admitiu que gostaria que o lançamento tivesse sido diferente: "Adoraria que tivesse sido mais tempo; adoraria que tivesse sido em mais [salas]. Mas também aprecio que a Netflix tenha feito isto, porque foi um grande esforço da parte deles, e das exibidoras, para chegarem a um acordo e fazer isto acontecer".

"Espero que funcione bem para que possamos demonstrar que ambos se podem complementar", concluiu sobre a experiência.