O realizador de cinema norte-americano Paul Schrader, autor de "American Gigolo", "A Felina" e "Mishima", e argumentista de "Taxi Driver", irá receber o Leão de Ouro pela sua carreira na 79.ª edição da Mostra de Veneza, que decorrerá de 31 de agosto a 10 de setembro, anunciou o festival italiano esta quarta-feira.

"Sinto-me profundamente honrado, Veneza é o leão do meu coração", reagiu o cineasta, de 75 anos, segundo informou a organização em comunicado à imprensa.

Para o diretor da Mostra, o crítico italiano de cinema Alberto Barbera, premeia-se "uma figura da Nova Hollywood, que revolucionou a imaginação, a estética e a linguagem do cinema americano no final dos anos 60".

""Não é exagero dizer que é um dos mais importantes cineastas americanos da sua geração, um realizador profundamente influenciado pelo cinema e cultura europeias e um argumentista teimosamente independente", destacou.

Como argumentista, Paul Schrader trabalhou com importantes cineastas, entre eles Martin Scorsese ("Taxi Driver, mas também "O Touro Enraivecido" e "A Última Tentação de Cristo"); Steven Spielberg ("Encontros Imediatos do Terceiro Grau"); Brian De Palma ("Obsessão") e também Sydney Pollack ("Yakuza").

Em 2017, Schrader esteve em competição em Veneza com o filme "No Coração da Escuridão", que também lhe valeu uma nomeação para os Óscares, na categoria de argumento original. Também apresentou no festival em 2021 "The Card Counter: O Jogador".

Fundado em 1932, o Festival de Cinema de Veneza, o mais antigo do mundo, celebra este ano o seu 90.º aniversário.