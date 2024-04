Estará um filme sobre Taylor Swift na mira do lendário argumentista de "Taxi Driver" e "O Touro Enraivecido", também um realizador de créditos formados ("American Gigolo", "A Felina" ou, mas recentemente, "No Coração da Escuridão" e "The Card Counter: O Jogador")?

Por agora, Paul Schrader tem a certeza: aos 34 anos, já merece um filme sobre a sua vida.

"Esta miúda tornou-se a Taylor Swift. Existe aí um filme. Qual o melhor artigo escrito sobre o fenómeno Taylor Swift?", escreveu nas redes sociais, partilhando a imagem do primeiro álbum da artista, "Taylor Swift", de 2006.

Paul Schrader

Ao ver as reações, o cineasta descobriu que é polarizador o fenómeno à volta da vencedora de quatro prémios Grammy de Álbum do Ano.

"O Facebook pode ser estúpido - sem surpresas aqui. Perguntei se existia um artigo que explique bem o fenómeno e recebi respostas como 'Gosto dela' ou 'Detesto-a' (e alguns ataques sobre ser velho). Continuei no Facebook porque, às vezes, começa debates interessantes. Ao que parece, até isso a Taylor Swift transcede", escreveu posteriormente, claramente incomodado.

Mas em resposta a um seguidor que disse que era "possível ser fã do fenómeno e não da música. A música dela não é a que eu ouço", Schrader voltou a manifestar um interesse em saber mais.

"Não faltam por aí cantores a competir pelo trono da 'cheerleader branca insípida'. No entanto, apenas um deles é Taylor Swift. Expliquem".