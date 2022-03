A realizadora Jane Campion caiu numa das armadilhas da longa temporada de prémios até aos Óscares: fez um comentário controverso.

Ao aceitar o prémio de Melhor Realização por "O Poder do Cão" na cerimónia no domingo à noite dos Critics’ Choice Awards, a realizadora homenageou os outros nomeados, "os homens", antes de se virar para as irmãs e campeãs de ténis Serena e Venus Williams: "E sabem, Serena e Venus, vocês são maravilhosas. No entanto, não jogam contra os homens, como eu tenho de fazer".

As câmaras apanharam de imediato Venus Williams, visivelmente surpreendida. As irmãs estavam na cerimónia a apoiar "King Richard: Para Além do Jogo", baseado na vida do seu pai Richard Williams.

"A cara da Venus diz tudo", partilhou uma pessoa nas redes sociais.

O comentário gerou bastantes críticas não passaram nem 24 horas para chegar o pedido de desculpas.

"Fiz um comentário impensado comparando o que faço no mundo do cinema com tudo o que alcançaram Serena Williams e Venus Williams. Não pretendia desvalorizar estas duas lendárias mulheres negras e atletas de classe mundial. O facto é que as irmãs Williams, na verdade, enfrentaram homens no court (e fora dele), e ambas elevaram a fasquia e abriram portas para o que é possível para as mulheres neste mundo. A última coisa que alguma vez quereria fazer é minimizar mulheres notáveis. Adoro Serena e Venus. Os seus feitos são titânicos e inspiradores. Serena e Venus, peço desculpas e celebro-vos completamente", divulgou o comunicado de Jane Campion.

Tanto "O Poder do Cão" como "King Richard" estão na corrida aos Óscares. A votação para os prémios de 27 de março começa esta quinta-feira.