Treze cineastas europeus, incluindo Pedro Almodóvar e Costa Gavras, enviaram esta quarta-feira (17) uma carta ao Comissário Europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, pedindo-lhe para "unir forças" a fim de impor um regulamento aos gigantes digitais extra-europeus, principalmente americanos, mas também chineses.

"Exigindo regulamentos, sanções de acordo com as questões em jogo, [...] vocês mostraram que estão prontos para tomar estas medidas vitais para que os povos possam continuar a contar histórias para si mesmos e para as outras nações, histórias originais e inesperadas, dramas especiais, protótipos distantes dos caminhos trilhados e longe das encruzilhadas das plataformas de dados", apontam os cineastas.

A carta foi assinada por Pedro Almodóvar, Cristina Comencini, Luc Dardenne, Costa Gavras, Hugo Gelin, Jeanne Herry, Pierre Jolivet, Kamen Kalev, Claude Lelouch, Radu Mihaileanu, Cristian Mungiu, Olivier Nakache e Eric Toledano.

Os cineastas europeus solicitaram uma reunião com Breton para "inventar soluções inovadoras, ousadas e concretas".

A União Europeia lançou uma consulta a 2 de junho para rever as regras para melhor regulamentar Facebook, Google e outros gigantes da tecnologia.

A Comissão Europeia pretende apresentar nova legislação até ao final do ano.