A Netflix divulgou esta segunda-feira o trailer oficial de "Rebel Moon – Parte Dois: A Scargiver", a continuação da saga espacial de Zack Snyder.

"A saga épica de Kora e dos guerreiros sobreviventes continua. Dispostos a sacrificar tudo, eles lutam ao lado do corajoso povo de Veldt, para defender uma vila outrora pacífica e que é agora a nova casa dos que perderam a sua na luta contra o Mundo-Mãe. Na véspera da batalha, guerreiros e guerreiras têm de enfrentar verdades do seu passado, revelando as razões que os levam a lutar. Quando as forças do Reino se abatem sobre a crescente rebelião, laços inquebráveis são forjados, surgem heróis e nascem lendas", resume a Netflix..

Com Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae e Anthony Hopkins, o novo filme chega à plataforma a 19 de abril, quatro meses após os acontecimentos que ficaram em suspenso com "A Menina do Fogo".

TRAILER LEGENDADO.



Está prometida uma versão extensa 'hardcore' das duas partes, mas sem data anunciada.

O projeto de paixão nasceu de uma rejeição da Lucasfilm às suas ideias para um novo "Star Wars" há cerca de uma década, levando o cineasta a seguir em frente e criar o seu próprio universo extenso e cheio de mitologia, generosamente financiado pela Netflix, que já anunciou um videojogo complementar e uma história em BD. Um filme de animação também está em andamento.

A esperança de Snyder é que a franquia possa assumir uma vida própria, assim como aconteceu com a de George Lucas.