"Rebel Moon – Parte Um: A Menina do Fogo" foi lançado a 22 de dezembro na Netflix e um segundo filme chega em abril.

Do mesmo realizador de “300” e “Homem de Aço”, o épico de ficção científica de Zack Snyder acompanha Kora (Sofia Boutella), uma estranha misteriosa que tem um acidente com a sua nave espacial nos confins do universo e descobre-se a defender os pacíficos aldeões que a acolheram do tirânico Império.

O projeto de paixão nasceu de uma rejeição da Lucasfilm às suas ideias para um novo "Star Wars" há cerca de uma década, levando o cineasta a seguir em frente e criar o seu próprio universo extenso e cheio de mitologia, generosamente financiado pela Netflix, que já anunciou um videojogo complementar e uma história em BD. Um filme de animação também está em andamento.

A esperança de Snyder é que a franquia possa assumir uma vida própria, assim como aconteceu com a de George Lucas.

As reações dos críticos à "Parte Um" foram arrasadoras, com apenas 21% de score positivo no Rotten Tomatoes. A audiência do público foi superior, mas longe de entusiasmar: 58%.

"Sempre pensei que estava totalmente armada para enfrentar esses golpes e depois li as críticas que surgiram sobre o ‘Rebel Moon’ e isso realmente afetou-me”, reconheceu Boutella numa entrevista recente ao Vulture.

“Vou ser honesta sobre isso. Sinto que estou a carregar isto por todos que se importaram tanto com este projeto e foi isso que me afetou. Não é o meu aspeto. Na verdade, tenho tido muita sorte e as pessoas gostaram do meu trabalho nele, mas o filme foi criticado”, notou.

“Isto realmente afetou-me por todos aqueles que colocaram tanto sangue, suor e lágrimas neste projeto. É difícil ver algo a ser tão arrasado. Tenho orgulho de ter feito parte daquilo e se não existir mais ‘Rebel Moon’, será uma parte muito importante da minha vida que defenderei para sempre”, disse.

Com estreia no serviço da Netflix marcada para 19 de abril, "Rebel Moon - Parte 2: A Scargiver" antecipa mais batalhas intensas e o reencontro da rebelde Kora com o vilão, o Almirante Atticus Noble (Ed Skrein). Regressam ainda Djimon Hounsou, Michiel Huisman e Doona Bae.

Na descrição oficial, "a saga épica de Kora e dos guerreiros sobreviventes continua, e o grupo prepara-se agora para sacrificar tudo e lutar ao lado do corajoso povo de Veldt, para defender uma vila outrora pacífica e que é agora a nova casa dos que perderam a sua na luta contra o Mundo-Mãe. Na véspera da batalha, os guerreiros têm de enfrentar verdades do seu passado, revelando as razões que os levam a lutar. E assim, com o ataque em força do Reino sobre a crescente rebelião, laços inquebráveis são forjados, surgem heróis e nascem lendas".

