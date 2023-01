Houve um tempo em que as comédias românticas eram muito populares nos cinemas, antes de se "transferirem" para as plataformas de streaming e principalmente para Netflix, que nelas encontrou um grande filão de audiências.

Uma das grandes estrelas do género era Reese Witherspoon e agora "Na Tua Casa ou na Minha?" é o resultado do "casamento" da atriz e a sua produtora com a Netflix em maio de 2020. E inclui Ashton Kutcher, que também tem algumas comédias românticas no currículo.

A plataforma divulgou esta quinta-feira o trailer do filme e a sinopse oficial da história: Debbie (Witherspoon) e Peter (Kutcher) são melhores amigos e extremos opostos. Ela não dispensa a sua rotina com o filho em Los Angeles, ele adora a mudança constante em Nova Iorque. Quando trocam de casas e vidas durante uma semana, descobrem que aquilo que pensam querer pode não corresponder ao que realmente precisam.

O TRAILER LEGENDADO.



"Na Tua Casa ou na Minha?" marca a estreia na realização de Aline Brosh McKenna, que adaptou ao cinema "O Diabo Veste Prada" e escreveu "Vestida Para Casar" e a série "Crazy Ex-Girlfriend" (onde também foi co-criadora).

Ainda com Jesse Williams, Steve Zahn, Tig Notaro e Zoë Chao no elenco, a estreia está marcada na plataforma para 10 de fevereiro, mesmo a tempo do Dia dos Namorados.