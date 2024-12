Têm décadas de carreira, mas foi preciso esperar por 2025 para um filme juntar os talentos para a comédia de Will Ferrell e Reese Witherspoon.

Esta quinta-feira, a Amazon Prime Video revelou o trailer da comédia romântica "You're Cordially Invited", que ficará disponível no serviço a partir de 30 de janeiro.

"Quando dois casamentos são acidentalmente marcados para o mesmo dia e no mesmo local, cada um dos noivos é confrontado com o desafio de manter a magia deste momento familiar especial, aproveitando ao máximo o espaço limitado disponível para a celebração. Numa divertida batalha, o pai da noiva (Will Ferrell) e a irmã da outra noiva (Reese Witherspoon) lutam para tornar a celebração inesquecível para os seus entes queridos", resume a sinopse oficial.

O elenco completa-se com Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer e Celia Weston.

"You're Cordially Invited" é escrita e realizada por Nicholas Stoller, um veterano com credenciais no género e com tendência para criar o caos nas suas histórias, como se viu em "Um Belo Par... de Patins" (2008), "É Muito Rock, Meu!" (2010), "Espera Aí... Que Já Casamos" (2012), "Bros - Uma História de Amor" (2022) e a saga "Má Vizinhança" (2014 e 2016).

VEJA O TRAILER ORIGINAL.