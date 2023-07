Os atores de "Regresso ao Futuro" voltaram a juntar-se, mas este talvez tenha sido o encontro mais épico de sempre.

Num momento que podia ter saída da saga, Michael J. Fox e Christopher Lloyd encontraram as versões jovens das suas personagens Marty McFly e Doc Brown, interpretadas por Casey Likes e Roger Bart num novo musical da Broadway que adapta o clássico de 1985.

Os dois atores do filme e ainda Lea Thompson reencontraram-se na passadeira vermelha do Winter Garden Theatre, onde não faltou uma réplica do DeLorean, atraindo muitos fãs numa tarde chuvosa na terça-feira em Nova Iorque.

As equipas do filme e musical juntas: John Rando, Glen Ballard, Robert Zemeckis, Alan Silvestri, Huey Lewis, Lea Thompson, Michael J. Fox, Casey Likes, Christopher Lloyd, Roger Bart e Colin Ingram

Escrito por Bob Gale com Alan Silvestri (com Glen Ballard), respetivamente argumentista e compositor do filme original, "Back to the Future: The Musical" irá abrir oficialmente na Broadway a 3 de agosto, mas a sessão especial serviu para apoiar a Fundação Michael J. Fox para a Investigação de Parkinson.

Nunca se viram no mesmo evento tantas pessoas ligadas ao filme: além de Gale e Silvestri, viram-se os atores Marc McClure (era o irmão de Marty McFly), Harry Waters Jr. (foi Marvin Berry, o primo de Chuck Berry) e Donald Fullilove (o presidente da câmara em 1985 e empregado do Lou's Cafe quando a história recua para 1955), o realizador Robert Zemeckis, o produtor Steven Spielberg e o cantor Huey Lewis (do tema "The Power of Love").

Segundo Bob Gale, o musical será o mais próximo que os fãs terão de um "Regresso ao Futuro IV".

"Não se vendem os filhos para prostituição. Era errado fazê-lo. Colocámos 'Fim' no final da terceira parte", reforçou numa entrevista à BBC quando o musical foi lançado originalmente em Manchester (Inglaterra) em 2020, antes de ser fechado prematuramente por causa da pandemia.