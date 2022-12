O novo filme de Hayao Miyazaki chegará aos cinemas no Japão a 14 de julho de 2023, anunciou os Estúdios Ghibli esta terça-feira.

Com estreia provável noutros mercados ainda no ano que vem, "Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka", que poderá ser traduzido por "Como é que você vive?", será o primeiro filme do lendário cineasta de animação em dez anos, após "As Asas do Vento".

Foi ainda divulgado o poster oficial, com uma personagem desenhada por Miyazaki, que também apareceu na segunda-feira numa fotografia recente nas redes sociais.

Recorde-se que Miyazaki anunciou a reforma em setembro de 2013, mas afirmou em agosto de 2016 que voltaria para fazer um último filme, que previa terminar dentro de três ou quatro anos, o que não aconteceu.

O cineasta indicou que se trata de um filme original vagamente inspirado pelo clássico da literatura japonesa de Yoshino Genzaburo sobre Honda Junichi, um estudante de liceu que tem uma vida tranquila e acaba a descobrir mais sobre a adolescência pelas cartas que troca com o seu tio. Ambos aprendem um com o outro, mas quando o jovem começa a achar a sua existência aborrecida, são as palavras do tio que o desafiam a fazer mais com a sua vida do que seria de esperar.

"Não há dúvida de que esta é uma obra-prima que está em produção há cinco anos. O livro do Sr. Yoshino aparecerá de alguma forma na história principal. Não me disseram que tipo de papel a personagem do poster desempenhará. Portanto, acho que aguardo com expectativa o futuro", referiu Minami Ichikawa, presidente da distribuidora Toho, durante a conferência de imprensa a dar a notícia da estreia (via o site japonês de notícias Eiga).

“Quando ouço a história do produtor Toshio Suzuki, Miyazaki tem mais de 80 anos [fará 82 a 5 de janeiro], mas tenho a sensação de que será um trabalho de fantasia juvenil", acrescentou.

Em 2017, um dos responsáveis dos Estúdios Ghibli confirmou que o realizador encarava o seu filme de despedida como uma prenda para o neto.

Na sua longa carreira estão títulos como "Nausicaä do Vale do Vento", "O Castelo no Céu" (1986), "O Meu Vizinho Totoro" (1988), "Porco Rosso - O Porquinho Voador" (1992), "Princesa Mononoke" (1997), "A Viagem de Chihiro", "O Castelo Andante" (2004) e "As Asas do Vento" (2013).

É ainda autor de séries de televisão - como "Conan, o rapaz do futuro" - e manga (banda desenhada japonesa), como a série "Nausicaa".

Hayao Miyazaki foi ainda um dos fundadores, juntamente com Isao Takahata, precisamente dos estúdios Ghibli, de onde saíram todas aquelas produções.