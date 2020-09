O 49º filme de Woody Allen vai estrear nas salas portuguesas.

"Rifkin's Festival" estreia a 14 de janeiro de 2021, de acordo com a agenda de estreias da distribuidora NOS Audiovisuais.

Os filmes do realizador continuam a ser lançados com normalidade em vários países, ao contrário do que acontece nos EUA, onde Woody Allen é uma figura controversa pelas acusações de alegados abusos sexuais pela sua filha adotiva em 1992: "Um Dia de Chuva em Nova Iorque", visto em 2019, só estreará de forma limitada nos EUA a 9 de outubro.

"Rifkin's Festival" é uma comédia romântica rodada na cidade espanhola de San Sebastián e outras localidades próximas com Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz.

A história decorre durante uma versão ficcionada do festival de cinema, à volta de um casal americano de visita que fica impressionado com o evento, assim como com a beleza e o encanto da Espanha e a fantasia do mundo do cinema.

Pelo meio, o casal também entra numa fase tumultuosa da relação: ela tem um caso com um brilhante realizador de cinema francês e ele apaixona-se por uma bela espanhola que mora na cidade.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.