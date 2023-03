O estúdio Paramount Pictures adquiriu os direitos para fazer uma nova versão de "Vertigo - A Mulher Que Viveu Duas Vezes", o 'thriller' de Alfred Hitchcock.

Der acordo com o exclusivo do Deadline, o projeto terá potencialmente com Robert Downey Jr. no papel do detetive com fobia das alturas interpretado por James Stewart no clássico de 1958. O ator já está envolvido como um dos produtores do projeto, juntamente com a sua esposa.

O argumento da nova versão foi encomendado a Steven Knight, o criador da série "Peaky Blinders" que esta semana também ficou com o encargo de escrever um filme "Star Wars".

Estúdio do filme original, a Paramount foi favorecida pela fundação que administra o legado de Hitchcock.

O filme original era uma adaptação muito livro do livro " D’entre les morts", de Boileau-Narcejac. Com James Stewart e Kim Novak, a história centrava-se num detetive com fobia das alturas contratado para seguir a esposa suicida de um amigo. Depois de a conseguir salvar de um salto para a baía, começa a ficar obcecado com a bela e atormentada mulher.

"Vertigo" é considerado um dos melhores filmes da história do cinema e em 2012 foi mesmo designado 'melhor filme de todos os tempos' segundo a sondagem feita todas as décadas da revista Sight and Sound junto de especialistas, superando "Citizen Kane", de Orson Welles.

Ao longo dos anos, houve algumas versões de clássicos de Hitchcock, com destaque para a que Gus Van Sant fez de "Psico" em 1998.

O próprio Hitchcock apresentou "O Homem Que Sabia Demais" em 1956, com Stewart e Doris Day, que refazia o seu filme britânico "O Homem Que Sabia Demasiado", de 1934.

Realizadores como Brian De Palma, com "Obsessão" (1976) e "Testemunha de um Crime" (1984), David Lynch com "Mulholland Drive" (2001), e Mel Brooks com "Alta Ansiedade" (1977), inspiraram-se fortemente em "Vertigo", mas nunca houve a tentativa de fazer uma nova versão.