Está de volta Kevin Williamson, o criador das sagas "Gritos" e "Ainda Sei o Que Fizeste no Verão passado, e das séries "Dawson's Creek" e Diários do Vampiro".

Aquele que foi uma das figuras mais poderosas e bem sucedidas no cinema e televisão dos anos 1990 e do início do século XXI tem uma nova parceria para fazer séries com a Universal Television.

Kevin Williamson

O pacote de quatro projetos inclui uma série para a plataforma Peacock (disponível em Portugal através da SkyShowtime) inspirada por "Janela Indiscreta", o clássico de mestre dosuspense Alfred Hitchcock de 1954 com James Stewart e Grace Kelly à volta de um homem confinado ao seu apartamento por causa de uma perna partida que começa a observar os seus vizinhos e se convence que testemunhou um assassinato.

Outro projeto com contornos mediáticos será uma nova versão de "O Jogo", um 'thriller' de 1997 de David Fincher onde Michael Douglas era um multimilionário que via a vida mergulhar no caos e sem distinção era o real e a ficção após o irmão lhe oferecer os serviços de uma empresa que organiza um jogo obscuro.

"The It Girl" será a adaptação de um livro best-seller de Ruth Ware sobre uma mulher à procura de respostas uma década depois do assassinato de uma amiga.

O quarto projeto será "The Waterfront", um regresso às raízes de Kevin Williamson que já inspiraram "Dawson’s Creek", descrito como um 'drama policial familiar' sobre uma família disfuncional que tenta manter à tona o seu arruinado império piscatório.