Chegou ao fim a rodagem de "Joker 2: Folie à Deux".

Para anunciar o fim da produção da sequela de "Joker" (2019), que terá sido na terça-feira, 4 de abril, o realizador Todd Philips partilhou novas imagens oficiais de Joaquin Phoenix como Joker e Lady Gaga como Harley Quinn.

No caso da artista, é a primeira em surge de frente como a sua personagem.

"Chegou ao fim. Obrigado a estes dois (mais todo o elenco) e a MELHOR equipa que a indústria cinematográfica tem para oferecer. De alto a baixo. Vou rastejar agora para uma caverna (a sala de montagem) e juntar tudo", escreveu o realizador.

A 10 de dezembro de 2022, Todd Philips também anunciou o início da rodagem com a primeira fotografia oficial do regresso de Joaquin Phoenix ao papel que lhe valeu o Óscar de Melhor Ator.

Nos últimas semanas, a rodagem de "Joker 2: Folie à Deux" decorreu em exteriores nas cidades de Los Angeles e Nova Iorque que revelaram algumas informações: um incêndio no hospital psiquiátrico conhecido como Asilo Arkham, onde estava internado Arthur Fleck/Joker; uma manifestação de protesto a exigir a libertação do Joker; e uma sequência musical na famosa escadaria revelada no primeiro filme.

O filme, que terá componentes musicais, ainda tem no elenco Zazie Beetz (era a vizinha de Arthur Fleck no primeiro filme), os nomeados aos Óscares Catherine Keener e Brendan Gleeson, Jacob Lofland (série "The Sun") e Harry Lawtey (revelação da série "Industry").

A estreia nos cinemas está agendada para 4 de outubro de 2024.