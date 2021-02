A rodagem do terceiro filme "Monstros Fantásticos" foi suspensa por causa de um teste positivo de COVID-19.

Em comunicado, o estúdio Warner Bros. diz que a paragem se deve a uma "abundância de precaução" após o diagnóstico de um "membro da equipa" no âmbito dos testes regulares.

O estúdio acrescentava que foi colocado em isolamento, seguindo os protocolos de segurança em vigor que permitiram o regresso à atividade da indústria de entretenimento na Grã-Bretanha.

Trata-se exatamente da mesma linguagem usado pela Warner quando parou em setembro do ano passado durante duas semanas a rodagem de "The Batman" e o "membro da equipa" era Robert Pattinson, o protagonista. O estúdio nunca confirmou, citando questões de privacidade.

Segundo o tablóide britânico The Daily Mail, foi um "membro do elenco insubstituível" que contraiu a variante sul-africana do vírus.

A rodagem com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller e Jude Law começou em setembro e uma fonte nos estúdios em Leavesden (noroeste de Londres) revelou ao The Daily Mail que o treinador de dialetos testou positivo nessa altura e a produção continuou.

A mesma fonte salientou que um membro da equipa técnica pode ser substituído, mas para se parar tem de estar envolvido um dos atores principais.

"A produção só é suspensa quando alguém não pode ser filmado. Ninguém diz quem é, mas é alguém que não pode ser substituído", explicou.

"Monstros Fantásticos 3" tem estreia prevista nos cinemas para 15 de julho de 2022 (previsivelmente um dia antes em Portugal).