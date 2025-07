O que o estúdio realmente queria era que anunciasse a reforma como ator, diz Johnny Depp, revelando finalmente o que realmente pensou quando teve de abandonar o papel de Gellert Grindelwald no terceiro filme da saga "Monstros Fantásticos" após perder um processo por difamação contra o tabloide britânico The Sun.

A 2 de novembro de 2020, um juiz decidiu que um artigo que o acusava de ser um "marido violento" para a sua ex-esposa Amber Heard era "substancialmente verdadeiro". Quatro dias dias, o ator anunciava a sua saída forçada de "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", que se passava cerca de 70 anos antes das histórias "Harry Potter".

"Tecnicamente", o ator não foi despedido mas convidado a demitir-se, num fim inglório para um trabalho que começou com o primeiro filme em 2016, que terminava com a surpreendente revelação da verdadeia identidade do disfarçado Percival Graves (Colin Farrell), regressando dois anos mais tarde em "Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald". Foi substituído pelo ato dinamarquês Mads Mikkelsen.

"Quero dar-vos conta que a Warner Bros. me pediu para abandonar o meu papel como Grindelwald em 'Monstros Fantásticos' e respeitei e concordei com esse pedido", disse o comunicado.

O ator refletiu quase cinco anos depois de forma menos diplomática sobre o que se passou, numa fase de reabilitação após vencer em junho de 2022 um julgamento por difamação contra Amber Heard mas aindam marginalizado pelos grandes estúdios de Hollywood.

"Disseram tudo o tipo de coisas sobre mim por aí e isso não me incomoda. Não estou a concorrer a um cargo público. Parou literalmente num milésimo de segundo, tipo enquanto estava a fazer o filme. Disseram 'Gostaríamos que se demitisse'. Mas o que realmente estava na minha cabeça era que queriam que me reformasse”, lembrou numa entrevista ao jornal The Telegraph (acesso pago).

E qual foi a reação à decisão, foi a pergunta seguinte.

A resposta esclarecedora "Vão-se lixar" (mais corretamente, um 'F*ck you'). Há muitos de mim para matar. Estão redondamente enganados se acham que me podem prejudicar mais do que já me prejudiquei."

E acrescentou que passou a ser "evitado, abandonado, chutado, rejeitado, cancelado" em Hollywood ou "como quiserem definir".